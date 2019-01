Investimentos Em Maracaju, governador ressalta investimentos no Corpo de Bombeiros e credibilidade da instituição

O governador Reinaldo Azambuja participou, na quarta-feira (16.1), em Maracaju, da solenidade de passagem de comando do Corpo de Bombeiros. Em discurso, ele ressaltou os investimentos financeiros feitos na corporação e lembrou o respeito e credibilidade que a população tem pela Instituição.

“É importante lembrar dos investimentos financeiros feitos aqui. O veículo mais antigo da corporação de Maracaju é de 2015. Trocamos equipamentos de 1980, 1974 e até de 1973. A roupa de combate a incêndio era usada coletivamente. Hoje, cada militar tem a sua roupa. Esses foram investimentos do ‘Programa MS Mais Seguro’ que fizeram do Estado o 3° mais seguro do Brasil”, disse o governador.

Reinaldo Azambuja destacou ainda que a Instituição é uma das mais respeitadas no país, sendo reconhecida pelo serviço prestado à população. “O Corpo de Bombeiros é uma instituição que tem o maior respeito da sociedade brasileira. Quando se faz uma pesquisa, é muito difícil que o Corpo de Bombeiros não esteja entre as primeiras instituições com maior credibilidade. E isso é fruto do trabalho de vocês, salvar vidas, estar presente nas horas difíceis. Por isso o carinho e o respeito a vocês”, afirmou.

Passagem de comando

Depois de ficar dois anos à frente do 13° Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente, o major Bruno Santos Moreira Leite deixou o cargo. Assumiu o posto de comandante o 2° tenente-coronel Rodrigo Alves Bueno.

Especialista na área de educação, o major Bruno Santos irá se dedicar agora ao ensino e formação de novos militares. Responsável pela implantação do sistema EAD (Educação à Distância), o major desenvolveu um projeto de ensino à distância e viabilizou um curso de qualificação para cabos, com 60% das aulas online, o que proporcionou aos militares atualização e aprimoramento. O 2° tenente-coronel Rodrigo foi eleito como o mais preparado para assumir o cargo.

Sem regras específicas, a transição de cargo é feita, normalmente, a cada dois anos, mas alguns militares permanecem anos à frente da corporação. Os motivos são geralmente administrativos, sempre focados em melhorar e renovar a gestão e o ambiente de trabalho. Entre as principais ações realizadas no comando estão a implantação do Projeto “Bombeiros do amanhã”; implantação do programa “Voluntários no Corpo de Bombeiros Militar”; e treinamento especializado em combate a incêndio urbano.

“Somos muito gratos ao trabalho que você (major Bruno) e seus companheiros realizaram. Quero também desejar sucesso ao Bueno (2° tenente-coronel), que você tenha o mesmo desempenho e trabalho na corporação”, disse o governador.

Reinaldo Azambuja afirmou a parceria entre Governo do Estado e Instituição vai continuar “cada vez mais vigilante para que haja sempre o melhor desempenho”. “Somos muito gratos também aos bombeiros voluntários pela parceria e pelo belo trabalho, ajudando e servindo à comunidade. Isso é um exemplo”

2º tenente-coronel Rodrigo Alves Bueno

O tenente-coronel Bueno, 39 anos, está há 8 anos na corporação. Graduado em Administração, pós-graduado em Gestão de Pessoas e Gestão Empresarial, ele servia em Coxim desde 2016.

Major Bruno Santos Moreira Leite

Bombeiro militar há 15 anos, major Bruno, 33 anos, estava desde 2016 no comando do 13° Subgrupamento. Bacharel em Direito; pós-graduado em Gestão de Pessoas por competência e em Docência e Gestão de EAD, ele também se especializou em Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas.