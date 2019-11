Motociclistas Em menos de 24 horas, dois motociclistas morrem em Campo Grande Motociclistas são os mais atingidos no trânsito

Diariamente inúmeros acidentes de trânsito são registrados em Campo Grande. Na maioria dos casos motociclistas estão envolvidos.

Do início da noite de ontem (17) até a manhã de hoje (18) duas pessoas perderam a vida. O primeiro caso é do motociclista Fábio Domingues Osório, 34 anos, que morreu após acidente na noite de domingo, no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o pai da vítima procurou a delegacia na madrugada desta segunda-feira (18) e contou que não sabia as causas do acidente. Fábio chegou a ser socorrido e encaminhado para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Coronel Antonino, onde morreu.

Além disso, Paulo Gerson de Oliveira Barbosa, 24 anos, também morreu na madrugada desta segunda-feira (18), na Avenida Presidente Ernesto Geisel, Vila Nhanhá.

A vítima estava em uma Yamaha YBR, quando bateu no meio-fio e caiu dentro do córrego com a moto. Com o impacto, capacete saiu da cabeça da vítima.

Paulo chegou a ser socorrido, mas também não resistiu. Na delegacia, a mãe estava extremamente abalada e chorando muito ao receber a notícia.

Segundo dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), até o dia 17 de novembro, 1.127 ocorrências relacionadas a crimes de trânsito no ano foram registradas, somente na Capital.