Suicídio Em MS, 264 pessoas tentaram suicídio em 2018; jovens entre 20 e 29 anos estão no topo do ranking Mato Grosso do Sul está entre os três estados com maior número de suicídios no Brasil

Em Mato Grosso do Sul, jovens entre 20 e 29 anos estão no topo do ranking de tentativas de suicídio. De acordo com o Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul está entre os três estados com maior número de suicídios no Brasil, sendo que, no ano passado, 264 casos foram registrados. Destes, 78 aconteceram em Campo Grande.

Em alusão ao Setembro Amarelo, o grupo GAV (Grupo Amor Vida) e a farmácia Vide Vida promovem, nesta quinta-feira (19), às 19h, uma palestra aberta à população sobre a Prevenção ao Suicídio.

O diretor do grupo, Ton de Almeida, abordará as causas e como diagnosticar uma pessoa com depressão. “Nós vamos mostrar alguns comportamentos que levam a pessoa em desequilíbrio emocional a buscar a sua autodestruição e como podemos auxiliar essas pessoas na busca do seu reequilíbrio e a encontrar um sentido na sua vida”, explicou o palestrante.

“Quem tenta suicídio, pede ajuda”, diz o diretor da instituição. A palestra será realizada no auditório da farmácia Vide Vida, localizada na Rua Rachid Neder, 863. Para participar, é preciso doar 1kg de alimento não-perecível. Não é necessário fazer inscrição prévia.