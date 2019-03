PIS Em MS, 54 mil trabalhadores nascidos em maio e junho já podem sacar o PIS

Abono Salarial do PIS para nascidos nos meses de maio e junho, começou a ser pago nesta quinta-feira (14). Em Mato Grosso do Sul são 54.892 trabalhadores, totalizando o valor de R$ 38.321.000,00.

Os valores para pagamento variam conforme a quantidade de dias trabalhados durante o ano de 2017, vão de R$ 84 a R$ 998, segundo a Caixa Econômica Federal.

Para os trabalhadores que possuem conta ativa na Caixa e cadastro atualizado, o crédito foi disponibilizado na terça-feira (12). Os demais, que possuírem o Cartão Cidadão e senha podem procurar uma casa lotérica, ou um ponto de atendimento Caixa Aqui ou terminais de autoatendimento da Caixa.

Se o trabalhador não possuir o Cartão do Cidadão, o valor pode ser retirado em qualquer agência da Caixa, com um documento de identificação.

Os valores ficam disponíveis para os beneficiários até dia 28 de junho de 2019. Ao todo, no país para os meses de referência março e abril, estão disponíveis R$ 2,7 bilhões, para 3.172.362 trabalhadores.

O benefício pode ser consultado através do aplicativo da Caixa Trabalhador, no site ou pelo atendimento ao cidadão no 0800 726 0207.

Em todo o calendário do Abono Salarial Pis 2018/2019 estão disponibilizados R$ 16,3 bilhões para 22,3 milhões de beneficiários.

Quem tem direito a sacar?

Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS (Programa de Integração Socia) ou no PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2017 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados estejam corretamente informados pelo empregador na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), ano-base 2017.

Confira o calendário