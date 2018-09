Oportunidade Em MS concursos oferecem vagas com salários de até R$ 11 mil "Todos com jornada de 44 horas semanais"

Inscrições vão até o dia 17 de setembro de 2018 e os interessados podem realizar as inscrições pelo site da Fapec. Foto: Divulgação/Assessoria

A semana em Mato Grosso do Sul começa com 13 concursos abertos e mais de 700 vagas disponíveis aos interessados. Os certames abragem diversos municípios e os salários atingem a margem de R$ 11 mil.

IABAS (Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde) abriu processo seletivo para a contratação de oito profissionais e também a formação de cadastro reserva nos cargos de Técnico de Regulação Médica (4); Médico Regulador (2) e Enfermeiro Regulador (2), todos com jornada de 44 horas semanais e salários que variam de R$ 11,11 a R$ 82,00 por hora trabalhada.

As inscrições são realizadas via internet www.ibade.org.br até o dia 16 de setembro de 2018. As taxas são nos valores de R$ 47 para função de nível médio e R$ 74 para nível superior.

Câmara Municipal de Bonito – abriu concurso para cargos no quadro de pessoal. Há oportunidades de nível fundamental e superior nos cargos de Controlador Interno (1), Contador (1), Técnico Legislativo (1), Copeiro (1), Vigilante (3) e Zelador (2), com carga horária de 8h semanais e remuneração com valor entre R$ 1.248,36 e R$ 6.463,41.

Os interessados podem fazer inscrição até o dia 10 de setembro de 2018, pela internet www.fapec.org. A taxa de participação tem valor de R$ 80 e R$ 120.

Prefeitura de Maracaju - anunciou concurso público para contratação de 390 profissionais em todos os níveis de escolaridade de forma efetiva. As vagas são destinadas para a Zona Urbana, Vista Alegre, Zona Rural Santa Guilhermina e Trecho. Os contratados devem cumprir jornada de 20h a 40h semanais com remuneração que varia de R$978 a R$7.623,90.

São oferecidas oportunidades para Assistente Social (4); Auditor Fiscal (2); Biomédico (1); Enfermeiro (3); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico (1); Médico (2); Médico ESF (9); Orientador Social (6); Pedagogo Social (1); Profissional de Educação Física (20); Psicólogo (4); Técnico de Administração e Inspeção Escolar (2); Técnico Orientador Pedagógico (2); Professores de Educação Básica (51), Arte (10), Matemática (1), Língua Portuguesa (2) e Educação Física (7); Professor Coordenador (18); Assistente Administrativo (2); Assistente de CIEI - Centro Integrado de Educação Infantil (32); Auxiliar de Consultório Dentário (3); Auxiliar de Farmácia (4); Fiscal de Inspeção e Vigilância Sanitária (2); Fiscal de Obras e Posturas (2); Fiscal de Tributos (2); Motorista II - Caminhão (3); Motorista III - Ônibus/ Ambulância (42); Operador de Máquinas I (2); Técnico em Enfermagem (7); Técnico em Informática (5); Técnico em Laboratório (2); Atendente de Saúde (12); Auxiliar de Disciplina (24); Eletricista de Veículos e Máquinas (2); Mecânico (4); Oficial de Manutenção (10); Ajudante de Manutenção (44); Auxiliar de Serviços Diversos (7) e Oficial de Cozinha (32).

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição no www.fapec.org/concursos, até o dia 27 de setembro de 2018. A taxa é de R$ 80 a R$ 160.

Prefeitura de Sidrolândia - anunciou retificação de concurso com 207 vagas devido a alteração de itens do conteúdo programático de Assistente Social – Saúde. Os salários vão até R$ 11 mil. Os cargos exigem todos os níveis de escolaridade.

As inscrições vão até o dia 17 de setembro de 2018 e os interessados podem realizar as inscrições pelo site www.fapec.org. A taxa de participação tem os seguintes valores: R$ 90, R$ 110 ou R$ 135.

Os cargos com vagas disponíveis são para Advogado (1); Agente Fiscal de Obras (1); Agente Fiscal de Posturas (2); Agente Fiscal de Tributos (2); Assistente Social (1); Assistente Social - Saúde (1); Auditor Fiscal (1); Auditor Médico (1); Auditor (1); Educador Físico (1); Enfermeiro (4); Engenheiro Civil (1); Farmacêutico Bioquímico; (2); Fisioterapeuta (1); Médico Clínico Geral (5); Médico Veterinário (1); Nutricionista (1); Odontólogo (1); Psicólogo (1); Psicólogo - Saúde (1); Psicólogo - Educação (1); Terapeuta Ocupacional (1); Assistente Administrativo (5); Assistente de Educação Fundamental (5); Assistente de Educação; Infantil (20); Auxiliar de Saúde Bucal (3); Técnico Agrícola (1); Técnico em Enfermagem (3); Técnico em Laboratório (2); Técnico em Meio Ambiente (1); Técnico em Raio-X (1); Agente de Vigilância Epidemiológica (8); Técnico em Vigilância Sanitária (1); Auxiliar de Serviços Gerais (40); Eletricista (2); Encanador (1); Mecânico Especialista (1); Merendeira (4); Motorista de Ônibus - Transporte Escolar (4); Motorista Veículo Pesado (1); Operador de Maquinas Pesadas (1); Soldador (1) e Professores de Agroecologia (1), Regente dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 1º ao 5º ano (8), Arte (7), Ciências (2), Educação Física (11), Regente da Educação Infantil (12), Geografia (1), História (2), Inglês (4), Língua Materna (1), Língua Portuguesa (4), Matemática (3), Mediação Curricular da Educação Infantil (10) e Mediação Curricular do Ensino Fundamental 1º do 5º Ano (4).

A UEMS - retificou um dos três concursos públicos para a contratação de Professores de Ensino Superior, em Amambai, Aquidauana e Cassilândia.

O certame de nº 55/2018 passou por mudanças nos requisitos da área de Zootecnia/Recursos Pesqueiros - Piscicultura que agora exige Graduação em Zootecnia ou Medicina Veterinária ou Engenharia de Aquicultura ou Engenharia de Pesca ou Biologia e Doutorado na área de Zootecnia/Recursos Pesqueiros.

Os concursos ainda contam com oportunidades para ministrar aulas nas áreas de Ciências Sociais/ Antropologia (1); Ciências Sociais/ Ciência Política (1); História (1); Agronomia - Entomologia Agrícola (1); Engenharia Florestal - Conservação da Natureza (1); Zootecnia/ Estatística e Experimentação Zootécnica (1); Zootecnia/ Recursos Pesqueiros - Piscicultura (1); Agronomia (1) e Engenharia Agrícola (1).

Em regime de 40 horas semanais, os Professores Doutores contratados devem receber salário de R$ 8.698,87. O período de inscrição se encerra no dia 21 de setembro. A taxa é de R$ 213,76.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição no concursos.uems.br e enviar a documentação necessária para o endereço: Setor de Concurso e Seleção/PRODHS - Bloco B - piso superior, Rodovia Dourados/Itahum - km 12 - Dourados - MS.

UEMS – também abriu inscrições de quatro novos Concursos Públicos de nível superior, para Dourados, Maracaju, Mundo Novo, Ivinhema e Naviraí. Os certames têm como objetivo a contratação de 11 Professores de Ensino Superior.

O edital 59/2018 vai contratar docentes nas áreas de Engenharia Civil (1) e Turismo (2). O 60/2018 dispõe de vagas para a disciplina de Pedagogia (2) e o 61/2018 para profissionais nas áreas de Botânica (1), Gestão Ambiental (1) e Pedagogia (2). Já o 62/2018 vai contratar Professores nas áreas de Engenharia de Alimentos (1) e Química Orgânica (1).

As jornadas são de 40h semanais e os salários de R$ 8.698,87. As inscrições vão até 28 de setembro de 2018. Os pedidos devem ser encaminhados ao Setor de Concurso e Seleção - PRODHS, Bloco B, piso superior, Rodovia Dourados/ Itanhum - Km12, conforme o serviço postal especificado no edital. A taxa é de R$ 213,76.

A UFMS - retificou o Concurso Público com 41 oportunidades no cargo de professor do magistério superior. Houve alteração dos requisitos nas áreas de Ciências da Saúde/ Medicina/ Anatomia Patológica e Patologia Clínica - Medicina Veterinária - Patologia Animal (1); Ciências Biológicas/ Botânica (1) Ciências Biológicas/ Fisiologia/ Fisiologia dos Órgãos e Sistemas - Fisiologia Humana (1).

Há vagas ainda para as áreas de Ciências Sociais Aplicadas/ Administração/ Ciências Contábeis - Contabilidade Comercial e Setores Específicos (1); Linguística, Letras e Artes/ Artes/ Fotografia (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Comunicação Audiovisual (2); Ciências Agrárias/ Ciência e Tecnologia de Alimentos/ Engenharia de Alimentos (1); Ciências Sociais Aplicadas / Arquitetura e Urbanismo/ Projeto de Arquitetura e Urbanismo - Planejamento e Projeto do Espaço Urbano (1); Engenharias/ Engenharia Civil/ Construção Civil (1); Ciências da Saúde/ Medicina/ Cirurgia Anestesiologia (1); Ciências da Saúde/ Medicina/ Anatomia Patológica e Patologia Clínica (1); Ciências Exatas e da Terra/ Física - Engenharia Física (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Administração/ Administração de Empresas (1); Linguística, Letras e Artes/ Letras/ Línguas Estrangeiras Modernas (1); Linguística, Letras e Artes/ Letras/ Língua Portuguesa (1); Linguística, Letras e Artes/ Letras/ Línguas Estrangeiras Modernas (1); Ciências Humanas/ Psicologia/ Psicologia Social (1); Ciências Exatas e da Terra/ Ciência da Computação (1); Ciências da Saúde/ Medicina/ Clínica Médica (3); Ciências da Saúde/ Medicina/ Saúde Materno- Infantil - Pediatria (4); Ciências da Saúde/ Medicina / Cirurgia (2); Ciências da Saúde/ Medicina/ Clínica Médica - Ginecologia e Obstetrícia (3); Ciências da Saúde Medicina/ Clínica Médica - Cardiologia (1); Ciências da Saúde/ Medicina/ Clínica Médica - Dermatologia (1); Ciências da Saúde/ Medicina/ Cirurgia - Otorrinolaringologia (1); Ciências da Saúde/ Medicina/ Radiologia Médica (1); Ciências Humanas/ Educação - Educação Especial (1); Engenharias/ Engenharia de Produção/ Gerência de Produção - Planejamento, Projeto e Controle de Sistemas de Produção (1); Ciências Sociais Aplicadas/ Administração/ Ciências Contábeis - Contabilidade Geral (1); Engenharias/ Engenharia de Produção/ Gerência de Produção (1); Ciências Agrárias/ Engenharia Agrícola/ Construções Rurais e Ambiência - Desenho Técnico e Estruturas da Madeira (1); e Ciências Humanas/ Educação - Métodos e Técnicas de Ensino - Educação Pré-Escolar (1).

Com jornadas de 20h semanais ou dedicação exclusiva, os profissionais contratados nas classes de Auxiliar e Adjunto deve receber remunerações entre R$ 2.236,31 e R$ 9.600,92, além de Auxílio-Alimentação mensal. Os candidatos interessados podem garantir participação até 20 de setembro de 2018, exclusivamente via internet, por meio do site www.concursos.ufms.br. A taxa cobrada é de R$ 250.

TJMS Bandeirantes - Estão abertas as inscrições do processo seletivo para cadastro de reserva para estudantes de Ensino Superior na área de Direito, no Foro da Comarca de Bandeirantes.

Os candidatos interessados devem estar regularmente matriculados do 3º ao penúltimo semestre do curso. A jornada de estágio é de 5 horas diárias, de segunda a sexta-feira, por um ano, com direito a prorrogação por igual período uma única vez.

Candidatos receberão bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte. As inscrições podem ser realizadas na Secretaria do Foro da Comarca, até às 18h do dia 14 de setembro de 2018, de segunda a sexta-feira, sem cobrança de taxa de inscrição.

O fórum de Deodápolis – abriu inscrições para o processo seletivo de estagiários em Direito. Os interessados podem se inscrever se estiverem regularmente matriculados do 1º ao antipenúltimo semestre em instituições públicas ou particulares, reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação).

Segundo divulgado pelo TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) as inscrições podem ser realizadas na Secretaria do Foro da comarca, das 13h às 19h.

As vagas para exercício de estágio serão preenchidas no interesse da administração, observada a classificação, pelo período de um ano. O exercício do estágio será de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, e o estagiário receberá uma bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valor estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça.

Fonte: Campo Grande News.