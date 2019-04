CULTURA Em MS, fronteira terá cinema com 4 salas e 600 lugares A data de inauguração não está definida, mas segundo o Jornal Regional deve ocorrer nos próximos 15 dias

Circuito Ponta Porã está localizado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 2580, no Centro

Quatro salas de cinema devem começar a funcionar em 15 dias em Ponta Porã. A estrutura está em fase de acabamento, é inédita na cidade e já abre as portas com o filme de bilheteria recorde: Capitã Marvel, seguido de Vingadores Ultimato.

Conforme o empresário de hotelaria e advogado Luiz do Amaral, a montagem das salas é uma parceria com o Circuito de Cinemas, grupo que hoje está no Paraguai, em 4 cidades do interior de São Paulo e 1 no Pará.

Em Mato Grosso do Sul, o empreendimento cultural foi instalado na Rua Marechal Floriano. Em princípio, a inauguração era prevista para fevereiro.

As quatro salas terão aproximadamente 600 poltronas com lugares para deficientes, em ambiente climatizado. Além de Ponta Porã, salas inauguram no mesmo dia em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

"É algo moderno e é um sonho antigo que a gente tinha e que agora tornará realidade", afirmou Amaral em entrevista ao Ponta Porã Informa.

CONTRAMÃO

Temida por alguns e amada por muitos, a região é conhecida, além do turismo comercial, pela constante guerra entre narcotraficantes e crimes de pistolagem a luz do dia.

No entanto, um dos motivos da escolha da cidade é a grande concentração de universitários, atualmente, na fronteira. "Acredito que as coisas irão se inverter e as pessoas de Amambai e Dourados irão vir assistir os filmes aqui", brincou o advogado.

