Irregular Em MS, Iagro e SES enfrentam venda e uso irregular de agrotóxicos na agricultura

As equipes de fiscalização do Governo do Estado, por meio de fiscais da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) e a Coordenação de Vigilância em Saúde Ambiental, da Secretaria Estadual de Saúde (SES), estiveram reunidas para estabelecer cronograma de fiscalizações em estabelecimentos comerciais de produtos agropecuários e cooperativas agrícolas em Mato Grosso do Sul.