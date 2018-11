Aposentados Em MS, mais de 300 mil aposentados receberão 2ª parcela do 13º Benefícios somam mais de R$ 195,5 milhões no Estado

Em Mato Grosso do Sul, 300.543 aposentados e pensionistas receberão a segunda parcela do 13º, totalizando R$ 195,592 milhões, referentes aos benefícios que dão direito ao abono. Deste total, 12 são benefícios pagos a segurados em decorrência de legislação específica, o que representa o valor de R$ 6,93 mil. Os beneficiários começam a receber a segunda parte do abono anual, o 13º, a partir desta segunda-feira (26). O depósito será realizado na folha de pagamento mensal do INSS, de 26 de novembro a 7 de dezembro, conforme a Tabela de Pagamentos de Benefícios 2018.

A tabela com os valores da segunda parcela do abono anual por unidade da federação pode ser consultada pelo site do INSS. É nesta segunda parcela que pode ser realizado o desconto do Imposto de Renda.

A primeira parcela que correspondeu a 50% do valor de cada benefício foi antecipada para os segurados em agosto deste ano, em que foram pagos R$ 608,9 milhões para 382.978 contribuintes em Mato Grosso do Sul.

Quem recebe – Por lei, tem direito ao 13º quem, durante o ano, recebeu benefício previdenciário de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão ou salário-maternidade.

No caso de auxílio-doença e salário-maternidade, o valor do abono anual será proporcional ao período recebido.

Aqueles que recebem benefícios assistenciais (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social – BPC/LOAS e Renda Mensal Vitalícia – RMV) não têm direito ao abono anual.