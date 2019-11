Drogas Em MS número de apreensão de drogas aumenta 16% no ano de 2019 A informação foi divulgada na última quinta-feira (14)

Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), apontam que, 325 toneladas de entorpecentes, foram tirados de circulação em Mato Grosso do Sul, no período de janeiro a outubro de 2019. Esse número representa 16 % a mais que no mesmo período do ano passado.

A informação foi divulgada na última quinta-feira e do total 318,1 toneladas são de maconha, o que representa a maior quantidade de drogas apreendidas. O secretário Antonio Carlos Videira (Justiça e Segurança Pública), atribui esse aumento ao trabalho diferenciado desenvolvido por meio das forças de segurança, as estratégias da área de inteligência e as ações das polícias especializadas de repressão e combate à criminalidade, como a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), o 14º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), que são as responsáveis pelo maior número das apreensões.

“Temos notado uma mudança em relação a quem transporta os entorpecentes, que antes era feito por mulas. Hoje o perfil é outro, na maioria das vezes quem está levando essas drogas até os grandes centros são aqueles motoristas profissionais que transportam grãos e mercadorias em geral, que eventualmente são contratados para esta atividade”, pontuou o secretário.

Videira também destacou que outra medida adotada pela Sejusp em relação as drogas é o combate ao tráfico doméstico, que consequentemente fomenta os crimes de competência do Estado como os roubos, furtos e homicídios. “Desde que nós começamos a focar nas investigações dos pontos de distribuição e nas quadrilhas que atuam em Mato Grosso do Sul, essa medida tem impactado diretamente na redução dos índices criminais em praticamente todos os municípios”, disse o secretário, que ainda fez questão de reforçar que a população tem contribuído muito denunciando esses pontos de distribuição de drogas.

Mais cocaína e mais crack

Conforme a Sejusp, a quantidade de cocaína retirada de circulação ultrapassa a casa dos 160%, totalizando 3,5 toneladas em dez meses. A apreensão de crack também foi maior em 2019, na comparação com 2018. Nesse ano foram apreendidos 337,1 quilos de crack, ou seja, 351% a mais do que no ano anterior, segundo a secretaria. Quanto a pasta base as apreensões somam 1,6 tonelada, isso representa um crescimento de 344%.