Enfermeira Cida Em noite comemorativa, Enfermeira Cida homenageia bancários que prestam serviços de grande relevânci

Na noite da segunda-feira (03) foi realizada pela primeira vez, a Sessão Solene em Reconhecimento ao Dia do Bancário na Câmara Municipal de Campo Grande. A vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros), homenageou profissionais que prestaram serviços relevantes para a sociedade. A data é celebrada anualmente no dia 28 de agosto e foi instituída, por meio da Resolução 1.261/18, do vereador Carlão.

A solenidade teve início com a apresentação do cantor Gilson com a participação de Vinícius. Vários bancários em atividades burocráticas e administrativas junto às instituições financeiras públicas e privadas da Capital estiveram presentes na solenidade.

De acordo com a vereadora Enfermeira Cida, os bancários são profissionais que agem com sabedoria, tanto na questão financeira como na questão emocional do individuo, atendendo todos com paciência, agilidade e ética. “ Nesta noite estamos homenageando profissionais valorosos para a nossa sociedade, pessoas que tem compromisso com o próximo, em resolver com agilidade serviços burocráticos. Parabéns à todos os bancários” finalizou a parlamentar.

O bancário Jean Mauro de Menezes, que falou em nome de todos os homenageados, diz estar lisonjeando pela homenagem e honrado de representar todos da classe dele. “É uma homenagem muito importante para a sociedade. Sobretudo pelo momento que os bancos estão passando. E a gente mostrar que além da profissão de bancário existe uma pessoa ali. Eu acredito que esta pessoa, o bancário, por meio do relacionamento, do bom atendimento, ele consiga passar por este momento, por este desafio que a gente está passando”, destacou.

Homenageados:

Oldemar Ottobeli é Técnico em Contabilidade, assumiu o concurso no Banco do Brasil em 1980, na cidade de Tenente Portela/RS. Em 2000 foi transferido para Campo Grande/MS, na Agência centro, onde gerenciou o setor de funcionários públicos estaduais, foi gerente de administração da agência da Av. Bandeirantes, atuou como voluntário do BB educar, alfabetizando muitos adultos e encerrou sua carreira de bancário na agência de Brasilândia-MS. Mas escolheu viver em Campo Grande com toda sua família.

Milene Gindri Bragoto é Psicóloga, com capacitação para psicólogo Perita examinador, com especialização em psicologia do trânsito. Iniciou a carreira bancária no Banco Bamerindus 1991 na agência Dom Bosco, passando pelo Banco HSBC e atualmente atua no Banco Bradesco agência Ceap. Bancária há 27 anos, atualmente no cargo de gerente pessoa física.

Maria Madalena Soto Oviedo, é concursada na Caixa Econômica Federal, assumiu em Ponta Porã e foi transferida para Campo Grande, onde participou em três gestões da Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal, como Diretora Financeira. Trabalhou como bancária da Caixa por 32 anos, onde após todos esses anos, aposentou-se em 2015, permanecendo mesmo assim a frente da Associação dos Empregados da Caixa até o mês de Outubro de 2018.