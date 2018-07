Abandono de incapaz Em noite fria, idosa é abandonada na porta de asilo Polícia Militar foi acionada e o caso foi denunciado como abandono de incapaz

Foto: © Sabine Vanerp/Pixabay

Uma idosa foi deixada na porta de um asilo particular em Brusque, no Vale do Itajaí, na noite de quarta-feira (11), quando os termômetros marcavam 10ºC. A senhora não soube informar a idade que tem.De acordo com o G1, a Polícia Militar foi acionada e o caso foi denunciado como abandono de incapaz.

"Nós chamamos a polícia, porque é um caso de polícia. Um abandono de um incapaz é caso de polícia. Então a gente nem poderia receber porque iríamos se complicar", disse o presidente do asilo, Max Otto Reigert.

O delegado Wesley de Sousa Costa, da Polícia Civil de Brusque, informou que vai abrir um inquérito sobre o caso.

Os mesmos familiares que a deixaram no local a levaram de volta para Tijucas, na Grande Florianópolis, na quinta-feira (12).

Câmeras de segurança do asilo registraram o momento emque um carro vermelho chega em frente ao local, às 23h46 de quarta. A idosa carrega malas e segue em direção ao portão do asilo. O carro vai embora e ela toca o interfone e espera que alguém apareça.

Em outro vídeo, a idosa surge enrolada numa coberta, conversando com uma funcionária do asilo e chorando.

Segundo o secretário de Assistência Social de Brusque, Davis da Silva, a senhora foi levada para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). A família foi encontrada em Tijucas e acionada.