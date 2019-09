CAMPO GRANDE Em nova frente de trabalho na Rua 14 de Julho asfalto velho é removido e pavimentado 1,4 Km Obras no Centro devem ser entregues em 29 de novembro

Foto: Willian Souza

O asfalto antigo, todo remendado da Rua 14 de Julho começou a ser removido, por meio de fresagem, para ser pavimentado com asfaltamento novo, segundo a Prefeitura Municipal de Campo Grande, estão sendo recapeados desde a manhã de ontem (23), e os trabalhos seguem hoje (24), aproximados 1,4 quilômetros, entre as Avenidas Consolação e Fernando Correia da Costa.

A avenida Consolação recebeu na última semana, 700 metros de asfalto nos dois sentidos da via. As obras na 14 fazem parte da terceira etapa contratual, firmada entre Prefeitura e a empresa que fornece água ao município, Águas Guariroba, a qual repara, após quebrar as vias para trocas de canos e tubulações.

O planejamento até dezembro prevê 30 quilômetros de recapeamento e mais 30 km em 2020. As obras no Centro, principalmente na Rua 14 de Julho devem ser entregues até 29 de novembro, afirmou a administração municipal.