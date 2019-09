Em Paraíso das Águas, governador anuncia pavimentação da rodovia que liga o município a Costa Rica

Até 2022 a pavimentação asfáltica da rodovia MS-316 ligando Paraíso das Águas a Costa Rica será concluída pelo Governo do Estado, atendendo uma antiga reivindicação dos moradores e reforçada pelo prefeito da cidade, Ivan da Cruz Pereira, o Xixi, durante o Governo Presente em Três Lagoas há duas semanas.

Ao participar das comemorações de 16 anos de criação do município nesta sexta-feira (27.9), o governador Reinaldo Azambuja anunciou que já autorizou a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) a elaborar o projeto executivo, para posteriormente ser lançado o edital para execução da obra. “Até o final do nosso mandato vocês terão a pavimentação asfáltica até Costa Rica. É uma obra importante para o desenvolvimento da região. É um sonho da população que vai virar realidade”, disse o governador.

Desde o início da administração Reinaldo Azambuja, os investimentos em Paraíso das Águas somam R$ 53 milhões, sendo R$ 44 milhões em obras de infraestrutura, como a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Bom Jesus, entregue pelo governador Reinaldo Azambuja nesta sexta-feira.

Pavimentação de ruas do Bairro Bom Jesus é comemorada pelos moradores

“Ajudou bastante esse asfalto, tanto para quem trabalha quanto para os moradores. Não tem mais o barro que atrapalhava muito na época da chuva, que descia o bairro e estragava tudo”, lembra Túlio Schoms, de 29 anos, que há dois anos e meio tem uma metalúrgica na rua Guilhermina. Esse projeto no Bom Jesus foi executado com recursos estaduais e federais, via emenda do então deputado federal Carlos Marun.

Túlio Schoms: fim da lama na época de chuva

Na área da infraestrutura, outra obra executada pela administração estadual é a drenagem de águas pluviais da rua Guariroba e rodovia MS-316 – investimento de R$ 1,405 milhão. “Para nós o apoio do governo é muito importante para o desenvolvimento e tem nos ajudado na infraestrutura, na educação, na saúde”, afirmou o prefeito Xixi. Reinaldo Azambuja disse ainda, que serão feitos novos investimentos na área da segurança pública por meio do programa MS Mais Seguro. “Vamos entregar novas viaturas, algumas traçadas, para atender também a zona rural”, anunciou.

Em Paraíso das Águas o Governo do Estado também fez a entrega de kit escolares para atender os 333 alunos da Escola Estadual vereador Kendi Nakai. Reinaldo Azambuja também acompanhou o prefeito Ivan Xixi na vista a obra de construção da Escola Municipal Joaquim Cândido, no Distrito de Bela Alvorada.

Prestigiaram as comemorações do aniversário de criação de Paraíso das Águas vereadores e prefeitos dos municípios da região, o secretário Especial do Governo, Sérgio de Paula, o secretário adjunto da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e diretor-presidente da Agesul, Luiz Roberto, deputada federal Rose Modesto; deputados estaduais Paulo Corrêa (presidente da Assembleia Legislativa), Barbosinha e professor Rinaldo.