Paranaíba Em Paranaíba, escola da Rede Estadual recebe reforma de quadra poliesportiva

A Secretaria de Estado de Educação (SED) realizou, neste final de semana, a entrega da reforma na quadra poliesportiva da Escola Estadual Manoel Garcia Leal, localizada no Bairro Industrial de Lourdes, em Paranaíba. O ato foi oficializado pela titular da pasta, professora Cecilia Motta, que participou da solenidade ao lado do secretário de Articulação Política do Governo, Sérgio de Paula, que representou o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, o prefeito Ronaldo Miziara, deputado federal Beto Pereira, além de lideranças do município, direção escolar e equipe da Coordenadoria Regional de Educação (CRE).

Criada em março de 1978, a escola é responsável pelo atendimento direto a quase 700 estudantes, matriculados nas três etapas da Educação Básica. São turmas do 2° ao 9° ano do EF e do 1º ao 3º do Ensino Médio, esta última etapa com a maioria dos estudantes matriculados no período noturno.

A reforma, iniciada em julho deste ano, foi concluída em pouco mais de um mês e movimentou R$ 114.866,08. Ao todo, desde o início da atual gestão, o município já recebeu mais de R$ 650 mil em investimentos para reformas. Hoje, Paranaíba abriga nove unidades de ensino, entre escolas, Centro de Formação e extensões, com 3.8 mil estudantes matriculados.