Em plena luz do dia, mulher tem salÃ¡rio roubado apÃ³s saque em lotÃ©rica

Por: Nathalia Pelzl 12/03/2019 às 16:51

Uma mulher, de 55 anos, foi roubada e ameaçada após sacar o seu salário em uma lotérica, na região central de Corumbá, município distante 426 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu por volta das 10h da manhã de ontem (11), no momento em que saia da lotérica, a vítima foi abordado por dois suspeitos de bicicleta, armados com uma faca. Segundo informações do site Diário Corumbaense, a mulher disse que o salário estava dentro de uma bolsa preta que foi levada pelos suspeitos. Além do salário, a dupla também levou o celular e documentos pessoais.