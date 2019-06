Caravana da Saúde Em poucas horas, Caravana da Saúde realiza mais de 100 cirúrgias de catarata

A Caravana da Saúde, que acontece no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul Rosa Pedrossian, realizou só na manhã dessa segunda-feira (24.06) – entre às 6 e 10 horas – 105 cirurgias de catarata. Ontem, no primeiro dia de procedimentos cirúrgicos, 177 pacientes passaram pela mesma intervenção.

Desde o dia 17 de junho, quando teve início a Caravana, foram realizadas mais de 4,3 mil consultas e mais de 14 mil exames.

Maria Conceição dos Santos, 76, vê o mundo embaçado e enxerga pouco com os dois olhos ha mais de 10 anos. Na manhã dessa segunda-feira, depois de ser operada, ela estava ansiosa para voltar a fazer os serviços de casa.

Maria após a cirurgia realizada na Caravana

“É uma alegria muito grande. Nem sei como dizer a felicidade. A coisa que eu mais quero fazer são as coisas de casa: cuidar da limpeza, cozinhar. ”, disse Maria.

Entre os pacientes que voltam a enxergar,os desejos são simples e às vezes o que mais se quer é poder retornar aos afazeres interrompidos: simples, mas fundamentais.

“O sonho dela é enxergar de novo. E o que ela mais quer fazer quando voltar a enxergar é uma galinha no fogão à lenha”, contou Maria Aparecida, filha da paciente Arcanja Maria de Jesus, 83 anos.

Arcanja aguardando no pós operatório

Arcanja passou pela cirurgia na manhã de hoje e ja saiu da carreta, onde são feitos os procedimentos, enxergando. “Já estou vendo as coisas. Ainda esta um pouco embaçado, mas ja posso ver. Estou assim há mais de cinco anos, esperando na fila do SUS (Sistema Único de Saúde)”, contou Arcanja.