Em poucos minutos, incêndio destrói veículo na Avenida Tamandaré

Carro foi destruído em incêndio hoje à tarde, em Campo Grande. A proprietária havia estacionado na Avenida Tamandaré e, cerca de dez minutos depois, quando estava em um salão de beleza, foi avisada que o veículo estava pegando fogo.

A dona de casa Elisabeth Aguiar Teodoro, 57 anos, havia estacionado o Fiat Palio 1998 na avenida, próximo da Rua Landri Sales, na Vila Planalto. Cerca de dez minutos depois, um homem entrou no salão e avisou que tinha um carro pegando fogo. Testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros. Elisabeth correu e chegou ao local e viu que a fumaça já tinha tomado a frente do veículo e, com medo, ninguém quis pegar o extintor do carro.