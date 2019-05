Otávio Trad Em primeira reunião, grupo de trabalho define diretrizes para criação de Centro de Inovação em Campo

Nesta quarta-feira (7), o vereador Otávio Trad (PTB) participou de uma reunião organizada pela Prefeitura de Campo Grande para discutir a criação do centro de inovação de Campo Grande.

Durante encontro, que aconteceu no Living Lab MS, o parlamentar apresentou à equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, da Ciência e Tecnologia, o projeto de lei elaborado por ele que trata da normatização do Sistema de Inovação em Campo Grande-MS, a Lei da Inovação.

Este é um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo vereador desde início de seu segundo mandato. O projeto da Lei da Inovação foi elaborado com a colaboração de universidades, centros de pesquisa, empreendedores além de instituições privadas da área de ciência e tecnologia.

Na reunião, a equipe da Sedesc apresentou proposta para a criação de um centro de inovação na Capital. O local deverá servir como centro de encontro entre start ups, empresas, setor público, universidade, enfim, a ideia criar um ecossistema de inovação na cidade.

“A inovação não se resume a ferramentas tecnológicas, é também uma nova maneira de pensar e se comportar para buscar soluções para problemas da sociedade, por isso defendo a criação de um sistema de inovação em Campo Grande desde início do mandato quando tive primeiro contato com assunto. Campo Grande é uma cidade que tem condições de criar esse centro, que certamente irá contribuir para o desenvolvimento da nossa economia e para geração de emprego e renda,” explica vereador.

Participaram da reunião Bruno Rossato, coordenador do Grupo de Trabalho para Criação do centro de Inovação de Campo Grande, juntamente com equipe técnica da Sedesc, Renato Pires da Silva Filho, consultor técnico da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (FAPEC) e Leandra Costa, coordenadora do Living Lab MS.