Em quatro meses, AEM doa 747 Kg de alimentos e produtos de limpeza para o Rede Solidária

Em quatro meses, a Agência Estadual de Metrologia de Mato Grosso do Sul (AEM-MS), já realizou a doação de 747 kg de produtos dos gêneros alimentícios e de limpeza às entidades atendidas pelo programa Rede Solidária.

A ação é realizada por meio de parceria firmada em novembro de 2017 pela AEM, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e delegado do Inmetro, com a Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) – responsável pelo Programa.

A parceria entre AEM e Sedhast permite que produtos que forem recolhidos para análise no laboratório da Agência Estadual de Metrologia por estarem fora dos padrões de peso determinados pelo Inmetro e que estiverem dentro da validade e próprios para consumo, sejam destinados ao programa Rede Solidária. A AEM realiza a entrega dos produtos sempre na unidade Dom Antônio Barbosa, que é a central, para redistribuição para a outra unidade – do Jardim Noroeste – de acordo com a programação dos atendimentos da Rede.

Na avaliação do diretor-presidente da AEM, Nilton Pinto Rodrigues, essa iniciativa proporciona um grande número de pessoas beneficiadas e reafirma, “considerando que o Rede Solidária insere as crianças nas atividades e tira do abandono das ruas, é de grande importância contribuir com esse programa”.

Abrigado em locais estratégicos, o Programa do Governo do Estado, criado pela Sedhast, traz novas perspectivas às famílias que residem nas regiões do Dom Antônio Barbosa e Jardim Noroeste. O Rede Solidária, que é executado em parceria com empresas privadas, organizações da entidade civil e voluntários. Famílias beneficiárias do programa Vale Renda são o principal público-alvo do Rede Solidária. A meta é alicerçar e capacitar essas famílias para que tenham autonomia econômica e assim não dependam de programas sociais.

Atualmente, o Rede Solidária alcança mais de três mil famílias e 900 crianças acima de seis anos, adolescentes, jovens e adultos que estejam em risco social. Recebem assistência socioeducativa, que vão desde o acompanhamento escolar até atividades como dança, esporte, teatro, musicalização, lazer e até cursos profissionalizantes, sempre com fornecimento de refeições (café da manhã, almoço e lanche da tarde).

As instituições que tiverem interesse em fazer parte do cadastro para o recebimento de doações da AEM, podem entrar em contato pelo telefone (67) 3317- 5780 ou se dirigir diretamente à sede localizada na avenida Fabio Zahran, 3231, Jardim América, em Campo Grande (MS), de segunda à sexta-feira, das 07h30 às 13h30.

