Em quatro meses Grupo Onça Pintada atendeu mais de mil mulheres em Mato Grosso do Sul

O Grupo Onça Pintada, Organização Não Governamental (ONG) que realiza trabalho voltado para a prevenção e combate do câncer de mama em Mato Grosso do Sul, atendeu 1171 mulheres nos municípios e bairros de Campo Grande nos meses de março e abril deste ano.

Além disso, foram realizados sete mutirões de mamografia na sede da entidade, com 376 mulheres atendidas pelo médico mastologista, 398 exames de mamografias, 122 exames de ultrassom das mamas, duas punções e 4 encaminhamentos para cirurgia mamária.

Durante os atendimentos nos bairros e nos municípios, o Grupo Onça Pintada realizou ainda mais 514 exames de ultrassom, totalizando 636 ultrassons em quatro meses de atividade.

Foram visitadas as cidades de Sidrolândia (07/03), Costa Rica (09/03), Cassilândia (10/03), Antônio João (16 e 17/03), Brasilândia (23/03), Selvíria (24/03), Distrito de Águas de Miranda (13/04), Bonito (14/04), Pedro Gomes (20/04), Coxim (21/04), Deodápolis (27/04) e Aquidauana (07/04 durante a Caravana da Saúde).

Em Campo Grande os atendimentos aconteceram nos bairros Coophavila (14/03), Núcleo Industrial Indubrasil (20/03), Nova Bandeirantes (27/03), São Conrado (10/04), Santa Carmélia (25/04) e José Abraão (02/05).

De acordo com a Coordenadora de eventos do Grupo Onça Pintada, Maria Filartiga, a cada ano é maior o número de atendimentos da entidade. “O aumento do número de atendimentos significa que as mulheres estão mais conscientes sobre a importante da prevenção e procurando se cuidar para evitar o câncer de mama. Já temos a programação de atendimento para os próximos meses e pretendemos dobrar o número de pessoas atendidas”, afirmou.

Ainda segundo ela, somente neste mês de maio, devem ser visitadas as cidades de Água Clara, Corumbá e Amambai e pelo menos cinco bairros de Campo Grande.

As informações sobre o trabalho do Grupo Onça Pintada podem ser encontradas no site www.oncapintada.com.br, ou na página da ONG no facebook: Grupo Onça Pintada.