Marta Em rede social, Marta escreve que vai se dedicar à família neste ano

No dia em que completou 33 anos, a brasileira Marta postou mensagem nas redes sociais dizendo que neste ano pretende se dedicar à família. Ela não explicou o que isso significa, se pretende parar por algum tempo com o futebol ou se quer voltar a atuar no Brasil. Atualmente ela defende o Orlando Pride, dos Estados Unidos.

Marta, seis vezes melhor do mundo, não joga por uma equipe do país desde 2011, quando passou pelo Santos.

"Comunico a todos uma decisão importante: este ano, vou me dedicar à minha família. Afinal, família vem sempre em primeiro lugar. Obrigada pelo apoio de sempre", escreveu.

A CBF considera impossível que Marta não jogue neste ano.

"Não tem nada disso. Se fosse, ela já teria comunicado. Falo com ela sempre, não existe isso", disse Oswaldo Alvarez, o Vadão, técnico da seleção brasileira feminina.

Marta deverá ser um dos principais nomes do Mundial que acontece neste ano, na França. Pode ser sua última chance, em alto nível, de dar o título inédito ao Brasil.

"Nós sabemos que somos família para você", respondeu o Orlando Pride, que repostou a mensagem de Marta.

Antes disso, no final deste mês, ela é esperada para vestir a camisa da equipe na She Believes Cup, que será disputada nos Estados Unidos. O Brasil estreia contra a Inglaterra, dia 27.