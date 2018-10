Horário de verão Em resultado apertado, horário de verão é muito bem-vindo para maioria dos leitores Mudança no relógio foi adiada para novembro, só depois das eleições e Enem

O horário brasileiro de verão é bem aceito pela maioria dos participantes da enquete desta semana no TopMídiaNews. A favor da mudança anual no relógio, votaram 57% dos leitores, contra 43% que não apoiam a medida.

Em 2018, essa troca no horário seria ainda em outubro, mas foi adiada pelo Governo Federal para a 00h do dia 18 de novembro, de sábado para domingo. A partir desse horário, os relógios são em 1 hora nos estados em que é válido, entre eles Mato Grosso do Sul.

A troca começarmais tarde por conta das eleições e foi inicialmente adiado pra 4 de novembro, e também do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o que motivou o último decreto para adiar até o dia 18. A decisão do presidente Michel Temer aconteceu a pedido do Ministério da Educação.

A data final para o horário de verão foi mantida para o 3º domingo de fevereiro de cada ano, ou seja, em 2019 será 17 de fevereiro. Isso faz com que o horário de verão deste ano tenha duração menor na comparação com os outros.

A medida é adotada no Brasil há mais de 70 anos, para redução de energia elétrica, já que há mudança do comportamento do consumidor. Um cálculo médio dessa economia no período equivale, em todo o horário de verão, ao consumo mensal de energia em Brasília, com 2,8 milhões de habitantes.