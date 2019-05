INVESTIMENTO Em reunião com ministro, Simone Tebet pede prioridade à Bioceânica “Não há dificuldade, a ponte entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta está sendo custeada pela Itaipu Binacional", disse Tebet

Foto: Divulgação

Em reunião com o Ministro da da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas e técnicos do Ministério, ontem, quarta-feira (29), a senadora Simone Tebet (MDB-MS) pediu atenção especial do Executivo ao projeto da rota de integração latino-americana, conhecida como rota Bioceânica.

Tebet ressaltou as vantagens da abertura da rota estratégica para as exportações brasileiras, especialmente para o MS e toda a região Centro-Oeste. Lembrou do ganho para a integração comercial, cultural e turística entre Brasil, Chile, Argentina e Paraguai a partir da concretização da rota.

“Não há dificuldade, a ponte entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta está sendo custeada pela Itaipu Binacional. A rota vai trazer um desenvolvimento estratégico/regional para o Brasil muito grande, beneficiando o agronegócio. É importante que o Ministério e o Governo Federal priorizem isso”, disse a senadora, lembrando que o trajeto será cerca de 8 mil quilômetros menor para transportar os produtos brasileiros, especialmente grãos, até a China e o mercado asiático.

Tarcísio já tinha conhecimento da rota Bioceânica e acrescentou que há também a intenção de estimular a Bioceânica por via ferroviária. Na oportunidade, falou sobre projeto que tramita no Senado (PLS 261/2018) sobre ferrovias privadas e disse que a recuperação das ferrovias é prioritária para interligar a malha brasileira à peruana e chilena.

O projeto já passou pela Comissão de Assuntos Econômicos, aguarda votação na Comissão de Infraestrutura e depois seguirá para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Tebet, é também presidente na CCJ e se comprometeu à colocar a matéria em pauta rapidamente, quando o texto chegar à CCJ.