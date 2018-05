Aviso "Em ruínas": Odontologistas aprovam estado de greve em Campo Grande "Os colegas têm sofrido com a falta de material adequado, com locais sem manutenção"

Em assembleia realizada na terça-feira (29), na sede do Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do Sul (SIOMS), os odontologistas da rede pública de saúde de Campo Grande deliberaram e aprovaram o estado de greve para demonstrar sua insatisfação com a indiferença do executivo municipal para com suas reivindicações.

O SIOMS havia apresentado proposta de reajuste de 27% no salário e plantões, além de reinvindicações direitos e melhorias nas condições de trabalho, aprovada em Assembleia, e a administração municipal sequer atendeu a diretoria para dar uma devolutiva, demonstrando desrespeito com esta importante categoria, que tanto faz pela saúde pública da capital.

“Os cirurgiões dentistas sempre colaboraram com todas as gestões para melhorar a qualidade do atendimento. Os colegas têm sofrido com a falta de material adequado, com locais sem manutenção, conforme foi demonstrado pessoalmente ao Prefeito num dossiê, e ainda assim fazem de tudo para atender bem as pessoas. O mínimo que se espera é que a gestão nos atenda com respeito e valorização, que nos receba, e isto não tem acontecido até agora, temos sido ignorados, portanto em Assembleia decidimos entrar em Estado de Greve. Estamos muito insatisfeitos com a maneira com que a atual administração trata a odontologia em Campo Grande”, frisou Dra. Marta Brandão, presidente do SIOMS.

Outro ponto levantado durante a Assembleia e que causou muita insatisfação foi a informação de que outras categorias com a mesma base salarial receberam contraproposta superior a 25% de reajuste. “Soubemos que o próprio secretário de saúde foi aos médicos fazer a proposta, enquanto nós nem somos recebidos. Nós concordamos com este reajuste para aqueles profissionais, achamos justo mas exigimos igualdade no tratamento, pois historicamente sempre houve alinhamento dos salários entre as categorias. Nenhum prefeito, até hoje, causou discrepância salarial na base entre as duas categorias, esperamos que não seja nesta gestão”, pontou Dra. Marta.

O SIOMS informou aos profissionais que tem buscado junto aos parlamentares do município apoio para suas reivindicações. “Já estivemos com vários vereadores, inclusive com o presidente Professor João Rocha, todos se mostraram solidários com a nossa causa e se ofereceram a nos dar apoio”, informou a presidente do SIOMS.

Após as deliberações de estado de greve, o vereador Enfermeiro Fritz participou da assembleia, se comprometendo a também atuar favoravelmente aos odontólogos da rede municipal. Fritz fez questão de frisar que é sempre a favor dos servidores e contou aos participantes da assembleia o que já havia sido feito, até o momento, para buscar uma resposta do município.

Estado de Greve – é uma situação aprovada pelos trabalhadores, alertando o Poder Executivo que a qualquer momento poderão deflagrar a greve.