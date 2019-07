João César Mattogrosso “Em seis meses, visitamos todas as regiões de Campo Grande, temos quatro leis sancionadas e centenas

A Câmara Municipal de Campo Grande encerrou o primeiro semestre com a última Sessão Ordinária nesta terça-feira (16) e o vereador João César Mattogrosso (PSDB) avalia os seis primeiros meses do ano com saldo positivo. “Tivemos quatro leis sancionadas pelo executivo municipal, seis emendas parlamentares aprovados para a LDO 2020, além de visitas nas sete regiões de Campo Grande, centenas de indicações atendidas e ações com atendimento voltadas para a saúde nos bairros. Estou satisfeito com o trabalho desenvolvido pelo nosso gabinete”, diz João César.

As leis sancionadas pelo executivo municipal de autoria do vereador e presidente do Diretório Municipal de PSDB estão voltadas para inclusão social, transparência de contas públicas, sustentabilidade e desenvolvimento econômico como o “Fácil Eventos”, que tem objetivo de unir as autorizações de todas as secretarias, criar um manual de alvarás e estabelecer um espaço físico para receber documentação para dar celeridade à realização de eventos, a proibição do uso particular de milhas aéreas adquiridas em passagens custeadas pelo poder público, reserva de 1% das vagas de estágio de nível superior para pessoas com 60 anos de idade ou mais, além de QR Code em placas de obras públicas municipais, com informações completas e atualizadas sobre a obra e a criação do programa Ponto de Ônibus Sustentável.

Das 152 emendas parlamentares apresentadas na Câmara Municipal para o exercício da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) 2020, seis foram de autoria de João César Mattogrosso e aprovadas pelos vereadores, que devem beneficiar setores da educação, cultura, agricultura familiar e economia como a reformulação de legislação do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social (Prodes). Ainda no primeiro semestre foram realizadas ações de saúde em dois bairros de Campo Grande, Vila Nasser e Jardim Nova Esperança, com a realização de exames para prevenção de Câncer de Mama em parceria com a ONG Onça Pintada.

João César Mattogrosso participou de 65 reuniões em bairros e comércios da Capital, abrangendo as sete regiões, a maioria solicitada e agendada pelo aplicativo CHAMAOJOAO, ferramenta digital gratuita disponível na Play ou Apple Store. Desse trabalho em equipe deu como resultado 533 indicações com pedidos de tapa-buraco, cascalhamento, patrolamento, sinalização de trânsito, limpezas de áreas públicas, sendo a maioria atendida pelas secretarias responsáveis da Prefeitura Municipal de Campo Grande.