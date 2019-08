Enfermeira Cida Amaral Em sessão ordinária, Enfermeira Cida Amaral faz indicações para serviços de infraestrutura para bair

Durante a 51° Sessão Ordinária, realizada na Câmara Municipal de Campo Grande, a vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros), fez indicações de serviços de infraestrutura a serem realizados em vários bairros da cidade. Todas as solicitações foram encaminhadas ao Gapre (Gabinete do Prefeito) e para as secretarias competentes.

Para o bairro Jardim Cerejeiras e Arnaldino da Silva a parlamentar solicitou drenagem, patrolamento e encascalhamento, implantação de rede de esgoto, pavimentação e policiamento paras as Ruas: Duailibi, Do Lageado, Durval de Brito Guerra, Valdir Rodrigues de Souza e Isaque Pereira da Silva. Além disso, foi solicitado a ronda policial para o bairro Jockey Club.

A vereadora solicitou também a instalação da placa de “Pare” na Rua Guilherme Ferreira Dutra, Bairro Maria Aparecida Pedrossian, instalação de braço e lâmpada na Rua Doutor Paulo Adolfo Bernardo, bairro Vivendas do Parque, Instalação de braço e lâmpada na Rua Luis Coutinho, no bairro Jardim das Nações, troca de lâmpadas por lâmpadas LED e poda de árvore na Avenida Gabriel Spipe Calarge, no bairro Parati, recapeamento asfáltico na Rua Santana, no bairro Jardim TV Morena e a implantação do projeto arte e esporte na escola municipal Professor Luis Antônio de Sá Carvalho, localizada na Rua Goiás, bairro Jardim dos Estados.

Na oportunidade a Enfermeira Cida Amaral reiterou indicações que não foram atendidas. Confira:

Indicação nº 2795/2019 que solicita patrolamento e encascalhamento na Rua Silvio Ayala Silveira, Jardim Carioca;

Indicação nº 40379/2018 que solicita pavimentação asfáltica na Rua Sílvio Ayala Siveira, Jardim Carioca;

Indicação nº 10096/2017 que solicita a implantação de rede de esgoto na Rua João Duailibi, Jardim Cerejeira;

Indicação nº 10097/2017 que solicita a pavimentação asfática no Rua João Duailibi, Jardim das Cerejeiras;

Indicação nº 10084/2017 que solicita a pavimentação asfáltica na Rua Valdir Rodrigues de Souza, Jardim das Cerejeiras.

As indicações são o instrumento do Poder Legislativo para informar ao Poder Executivo e provocar melhorias para a cidade. Para encaminhar sua solicitação ligue no gabinete da vereadora Enfermeira Cida Amaral, telefone: (67) 3316-1531.