Betinho Em solenidade, Betinho homenageia economistas e administradores da Capital

Durante a sessão solene na noite de quarta-feira (21), o vereador Betinho, entregou junto com os demais vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande a Medalha Legislativa Cristóvão Silveira, para homenagear economistas e administradores. A medalha foi instituída por meio da Resolução 1.259/17, de proposição de todos os vereadores.

Cristóvão Silveira foi vereador da Capital por cinco mandatos (de 1993 a 2012). Ele e a esposa Fátima Silveira faleceram no dia 18 de julho de 2017. A medalha recebe seu nome como forma de homenageá-lo. Ele foi autor da lei que instituiu a Semana do Administrador.

O parlamentar homenageou Renato Cubel Machado, administrador graduado pela Universidade Anhanguera Uniderp, pós-graduado em Administração Hospitalar pela São Camilo, no Rio de Janeiro, e especialização em faturamento hospitalar e auditoria médica. Tem 23 anos de atuação na área da saúde, sempre desenvolvendo, planejando, elaborando projetos e captação de recursos. Atualmente exerce a função de Diretor Financeiro e Administrativo da Maternidade Cândido Mariano.

Betinho também homenageou Elton Luís Rodrigues de Souza. Elton é graduado em Tecnologia em Processos Gerenciais, natural do estado de Rondônia, reside em Campo Grande desde janeiro de 2005. Atualmente exerce a função de Coordenador Operacional em uma empresa de Sistemas Integrados de Gestão Pública, com amplo conhecimento nas áreas de compras, licitações, contratos, recursos humanos, patrimônio e gestão em geral. Atuando em projetos de modernização da gestão pública inclusive com a implantação e gestão de arquivo público.