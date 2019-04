Enfermeira Cida Amaral Em solenidade na Câmara, vereadora Enfermeira Cida Amaral homenageia contabilistas

A vereadora Enfermeira Cida Amaral (Pros) homenageou contabilistas na noite da quarta-feira (17) na Câmara Municipal de Campo Grande. A Sessão Solene em comemoração ao Dia do Contabilista reuniu 38 profissionais que contribuem com trabalhos relevantes para a sociedade.

Durante a solenidade, a vereadora homenageou Fabiana Silva De Senna, que é graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Católica Dom Bosco, com especializações nas áreas de Controladoria e Gestão Tributária pelo INPET – Instituto Nacional de Pesquisas Tributárias; e em Finanças, Auditoria e Controladoria pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Atuante na área contábil e financeira há 21 anos, prestou serviços a grandes empresas, executando projetos como a implantação da Contabilidade Interna, Implantação de Sistema ERP e criação da área de Controladoria. Atualmente exerce o cargo de Controladora Geral no COREN/MS e no escritório de contabilidade que atende pequenas e médias empresas.

O contabilista Itamar Castelão que também foi homenageado pela parlamentar, presta serviços contábeis a empresas que contribuem para a economia da Capital, porém tem o foco voltado para a contabilidade comercial, rural e física. Castelão é natural de Santo Anastácio/SP, mas foi em Campo Grande que viu uma oportunidade para desenvolver o ofício que tanto ama.

A vereadora Enfermeira Cida disse que é importante homenagear profissionais que contribui para o crescimento da nossa cidade. “Esses são os profissionais que cuidam das nossas finanças, são eles que fazem o trabalho árduo para as empresas progredir. Hoje esses contadores que estão sendo homenageados merecem os parabéns por serem escolhidos como profissionais que contribuem para o crescimento da nossa sociedade” enfatizou a parlamentar.