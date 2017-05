Economia Em tempos de crise, seminário ensina captação de recursos na Capital

Acontece hoje (3) e amanhã (04), gratuitamente o seminário "Soluções para o desenvolvimento sustentável municipal e captação de recursos em tempos de crise", organizado pela Fundação Fé, Esperança e Caridade (FEC), no Hotel Deville Prima, Av. Mato Grosso, 4250, a partir das 14h.

As palestras irão debater e trazer soluções nas áreas de Gestão em Saúde e o Terceiro Setor, Cidades Sustentáveis, Ilumincação Pública e Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos, Gestão Estratégica, Gestão de Resultados, Captação de Recursos e Projetos no Terceiro Setor.

A presidente da FEC Kristhel Byancco, afirma que a ideia de organizar o evento surgiu após conversa com amigos de Mato Grosso de Sul que relataram a deficiência na gestão e captação de recursos no Terceiro Setor. E pelo fato da FEC já ser uma entidade consolidada no estado do Rio de Janeiro, realizando ações em outros estados também, a presidente decidiu realizar o seminário em Campo Grande, para contribuir com as atividades locais.