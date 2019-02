MSGÁS Em “tour” promovido pela MSGÁS, estagiários recebem orientação sobre distribuição de gás natural

A Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS), através da Gerência de Meio Ambiente, Segurança e Saúde (Gesma) e do setor de recursos humanos, vem realizando nas últimas semanas um “turismo” pelas suas principais instalações, com os estagiários da Companhia. Ao todo 19 estagiários já participaram.

O Programa denominado Gastur acontece desde 2010 e tem como objetivo levar mais conhecimento sobre o gás natural e realizar visitas técnicas nos principais ramais de distribuição e instalações. De acordo com o técnico em segurança Eron Marques, a ideia é mostrar in loco como funciona o sistema de distribuição de gás natural. “Proporcionar esse conhecimento, além de conscientizar sobre a segurança e economia do gás natural e despertar para a importância da preservação do patrimônio da empresa”, são os objetivos dessa iniciativa, diz ele.

A primeira “parada” do Gastur é na Estação de Redução de Pressão (ERP), na saída para o município de Sidrolândia, na BR-060. Nessa estação é realizada a primeira redução de pressão do gás natural, que é recebido da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia- Brasil (TBG). O segundo ponto visitado é a Unidade de Odorização, localizada na BR-060, onde é colocado o cheiro do gás natural, que é chamado de mercaptana. O gás natural não tem odor e por medida de segurança usa-se o produto.

Já o terceiro e último local da visita é a Estação de Redução Secundária (ERS), próximo ao campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Nessa estação o gás natural vindo da ERP é reduzido novamente e então passa a ser distribuído para toda a Capital. Marques explica que a redução de pressão acontece por medida de segurança e economia. “Em áreas urbanizadas, o gás natural distribuído em uma pressão menor é mais seguro e também podemos utilizar os tubos de PEAD [polietileno de alta densidade], que são ideais para uma pressão baixa, além de terem melhor custo benefício”.

Para a estagiária Thays Vieira, realizar o Gastur foi fundamental para aprofundar no tema gás natural. “A gente trabalha mais com papel dentro da Companhia e esse programa foi excelente, porque vimos como é a atuação da empresa na prática, lá fora. Também aprendemos mais sobre o gás natural, que é o nosso produto”.

Serviço

O Gastur também é aberto para escolas e universidades. Os interessados por entrar em contato com a MSGÁS através do telefone 3312-2444 ou pelo e-mailgesma@msgas.com.br.