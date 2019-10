Furto Em três dias, 6 pessoas são presas furtando no comércio do Centro Em um dos casos, ladrões levavam geladeira de farmácia

Em três dias, a Polícia Militar prendeu seis pessoas que praticaram furtos na região central de Campo Grande. Em um dos casos, os ladrões foram flagrados levando a geladeira de uma farmácia localizada na avenida Afonso Pena.

De acordo com as informações da PM, dois furtos ocorreram em supermercados e foram praticados por duas mulheres, uma de 28 e outra de 44 anos. Já um homem de 20 anos, foi preso tentando levar fardos de refrigerante e sacos com moedas de um restaurante.

Após denúncia, a PM realizou rondas no centro da Capital, quando localizou três homens. Dois deles levavam nas costas uma geladeira furtada de uma farmácia e outro com produtos levados de uma residência.

Em todos os casos os autores foram identificados e presos, sendo encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.