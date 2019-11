Boca de fumo Em Três Lagoas, Polícia fecha boca de fumo próxima a escola Produtos, drogas e dinheiro foram apreendidos

Uma operação conjunto entra as polícias Militar e Civil de Três Lagoas resultou no fechamento de um ponto de venda de drogas no bairro Ipacaraí, nas proximidades de uma escola estadual.

Conforme o site JPnews, a ação foi realizada na quarta-feira (21) e teve a participação dos setores de inteligência das duas polícias, além do apoio de uma cadela varejadora.

Foram apreendidos R$ 4 mil em dinheiro, televisores, celulares, balança de precisão, e drogas. Um homem foi preso. A Polícia já estava monitorando a casa que servia como ponto de venda de drogas.