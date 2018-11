Alta velocidade Em uma hora, 79 motoristas são flagrados em alta velocidade na Duque de Caxias Batalhão de Trânsito usou radares móveis para flagrar infração

Durante uma hora de fiscalização com radares, 79 motoristas foram flagrados dirigindo em alta velocidade na avenida Duque de Caxias, na manhã de hoje, em Campo Grande, o que dá uma média de mais de um motorista acima da velocidade a cada minuto. Ação foi realizada pelo Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTran).

De acordo com o capitão Nascimento, o limite de velocidade permitida na via é de 50 km/h, mas grande parte dos motoristas não respeitam. “Hoje flagramos velocidade de até 92 km/h”, disse ao Correio do Estado.

Ainda conforme o capitão, as fiscalizações com radares móveis ocorrem rotineiramente e, hoje, a ação foi realizada na Duque de Caxias por ser uma das vias com maior número de acidentes em Campo Grande.

“A gente escolhe vias aleatórias, mas a Duque de Caxias, assim como Afonso Pena, Guaicurus e Coronel Antonino tem grande número de acidentes e o excesso de velocidade é uma das principais causas [dos acidentes]”, disse o capitão.

Conduzir em velocidade superior em até 20% da permitida é considera infração média, o motorista perde 4 pontos na CNH e é multado em R$ 130,16; entre 20% a 50% é infração grave e a multa é de R$ 195,23; já acima de 50% a infração é gravissíma e a multa é R$ 880,41, além da suspensão da CNH.

As fiscalizações continuarão sendo realizadas e podem ocorrer até quatro vezes por dia. Os locais, no entanto, não são divulgados para não atrapalhar os flagrantes.