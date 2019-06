Gripe Em uma semana, Estado registra mais quarto mortes por gripe Corumbá e Campo Grande tiveram mais duas mortes pela doença e duas mortes foram registradas em Mundo Novo e Água Clara

Em uma semana, Estado registrou mais quatro mortes por gripe, segundo atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde que agora contabiliza 17 óbitos. Também houve aumento de 44,82% nas confirmações da doença.

Até a semana passada, a secretaria contabilizava 13 mortes pela doença, 11 somente do tipo H1N1.

No boletim divulgado hoje, quatro mortes constam da atualização, sendo um bebê de um ano de Campo Grande, que morreu no dia 10 de junho e tinha quadro asmático como comorbidade; uma mulher de 49 anos, de Corumbá , com pneumopatia crônica; um homem de Mundo Novo, de 46 anos, que morreu no dia 5 de junho e homem de 55 anos, que morreu dia 11 de junho, nesses casos, sem comorbidade relatada.

Segundo dados da SES, Três Lagoas registra maior número de mortes, cinco do total. Outros municípios que tiveram óbitos pela doença são Aquidauana, Inocência, Rio Verde, Mundo Novo, Água Clara e Porto Murtinho.

A campanha de vacinação contra gripe foi prorrogada após não fechar a meta de vacinação de 76% do público alvo.