PM Em uma semana PM apreende mais de três toneladas de drogas e recupera 46 veículos

Com o objetivo de prevenir e reprimir atos criminosos e proporcionar mais segurança para população sul-mato-grossense a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) tem intensificado as rondas em bairros considerados críticos, abordagens a veículos e pessoas suspeitas, fiscalizações de trânsito urbano, vigilância ambiental e barreiras policiais nas rodovias em todo o Estado. Conforme balanço divulgado pela corporação, entre os dias 28 e 3 de fevereiro, foram abordadas 21.993 pessoas e 12.397 veículos.

O trabalho desenvolvido neste período resultou na recuperação de 46 veículos oriundos de roubos ou furtos, na prisão de 89 foragidos da Justiça, mais de três toneladas de drogas tiradas de circulação e 1.696 pacotes de cigarros. Também foram apreendidas 11 armas de fogo, 514 pessoas conduzidas para delegacias da Polícia Civil, 428 veículos removidos para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e ainda 2.058 autos de infração lavrados.

Segundo o comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, as equipes da polícia militar estão empenhadas, diuturnamente, para melhor servir à sociedade, buscando manter a ordem e a segurança de todos. "As nossas ações estão sendo executadas com objetivo de reduzir os índices de criminalidade e, sobretudo levar tranquilidade para os cidadãos".

Confira os resultados do Balanço Semanal:

ATIVIDADES PREVENTIVAS TOTAL Pessoas Abordadas 21.993 Veículos abordados 12.397 Veículos Recuperados (produtos de roubo ou furto) 46 Veículos Removidos durante fiscalizações de trânsito 428 Armas de Fogo apreendidas 11 Capturas de foragidos 89 Pessoas conduzidas às delegacias 514 Notificações Ambientais 4 Autos de Infração de trânsito lavrados 2.058 Quilos de drogas apreendidas (maconha, cocaína, pasta base, crack e haxixe) 3.165,930 Cigarros apreendidos (pacotes) 1.696