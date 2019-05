Cigarros Em uma semana Polícia Militar Rodoviária apreende cerca 900 mil maços de cigarros avaliados em mais

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) responsável pelo policiamento ostensivo e fiscalização de trânsito nos 15 mil quilômetros de rodovias e estradas estaduais de Mato Grosso do Sul, divulgou nesta terça-feira (28.5) um balanço do resultado das atividades operacionais desenvolvidas na última semana.

As ações conjuntas realizadas entre os dias 24 e 26 de maio, com o 7º BPM e 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar), resultaram na apreensão de 885.000 maços de cigarros estrangeiros com entrada ilícita no país pela fronteira. De acordo com PMR, essas ocorrências revelaram novas rotas para o crime e causaram um prejuízo aos contrabandistas avaliado em mais R$ 3,1 milhões. “Os principais destinos seriam para abastecer, ao que tudo indica, os estados da região Norte do país”, informou a corporação.

Em sete dias de fiscalizações também foram tirados de circulação aproximadamente duas toneladas de entorpecentes. Foram quatro quilos de pasta base de cocaína e de um flagrante de tráfico de drogas e 1,553 toneladas de maconha no perímetro urbano de Amambai. A droga apreendida quinta-feira (23.5), estava sendo transportada em um veículo Toyota Hilux com registro de roubo ou furto em São Paulo.

Ao longo de todo o mês de maio a Polícia Militar Rodoviária está desenvolvendo uma operação temática de Fiscalização de Drogas e Armas (OFIDA), que contam com ações de prevenção e repressão a ilícitos em pontos estratégicos de passagem de veículos, de acordo com a área de atuação da unidade, priorizando diuturnamente a segurança dos usuários das rodovias e trabalhando na prevenção e repressão a inúmeros delitos transfronteiriços.

A PMR também retirou de circulação três armas de fogo em Bonito, um revólver calibre .38 foi apreendido na MS-339 com um homem de 21 anos com diversos registros policiais, e na MS-178 um homem de 43 anos foi flagrado portando duas espingardas calibre .22. Ao todo foram registradas 13 ocorrências de contrabando e descaminho, e entre os produtos apreendidos estão aparelhos eletrônicos.

De acordo com o comandante da unidade, tenente-coronel Wagner, os resultados alcançados estão aliados ao desenvolvimento de estratégias de planejamento operacional que vem sendo elaborado, aliado a expertise policial e ao aperfeiçoamento técnico-profissional. “ Esses elementos são essenciais para obtenção de expressivas marcas no enfrentamento aos crimes nas rodovias e estradas estaduais de Mato Grosso do Sul”, frisou.