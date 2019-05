Em visita a SP, Obama faz palestra e se encontra com Pelé

Em outubro de 2017, Obama participou de um encontro com líderes empresariais em São Paulo. Na época, ele defendeu o uso da diplomacia para a promoção da paz e comentou as relações do seu país com a Coreia do Norte.

Ele também se encontrou com jovens brasileiros e prometeu ajudar através da Fundação Obama projetos de lideranças locais.

Em 2011, o Brasil foi o primeiro país que Obama visitou após ser eleito presidente. Ele veio acompanhado pela esposa, Michelle Obama, e pelas duas filhas. Nessa ocasião, visitou Rio de Janeiro e Brasília, onde se reuniu com a então presidente, Dilma Rousseff.