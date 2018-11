Otávio Trad Em visita ao Parque Lageado, vereador Otávio Trad ouve reivindicações de moradores

Na manhã desta quarta-feira (14), o vereador Otávio Trad visitou o bairro Parque Lageado para conversar com o presidente da Associação dos Moradores do bairro, Elias Fortunato da Costa Filho, e com grupo de moradores da região, que pediram ajuda ao parlamentar referente às dificuldades que têm enfrentado devido à falta de infraestrutura e segurança no local.

Durante visita, Elias explicou a Otávio que hoje o bairro passa por grandes dificuldades. Não há rede de esgoto, asfalto, muitas ruas estão às escuras devido à falta de iluminação e a ocorrência de roubos e furtos aumentou muito, principalmente, nas imediações do comércio local.

Após a visita, o vereador acionou o Executivo Municipal e solicitou a execução de serviços de patrolamento, cascalhamento, assim como a manutenção da rede de iluminação pública do bairro e o reforço da segurança.