Em visita ao Parque Residencial UniÃ£o, vereador JoÃ£o CÃ©sar Mattogrosso recebeu pedido de apoio

João César Mattogrosso Em visita ao Parque Residencial União, vereador João César Mattogrosso recebeu pedido de apoio Asfalto é a principal queixa dos moradores da região

Por: Assessoria de Imprensa do Vereador

Na última sexta-feira (13), o vereador João César Mattogrosso (PSDB) esteve no Parque Residencial União, após ser convidado por um grupo de moradores para acompanhar demandas da região. Em conversa com a população, a principal reivindicação feita ao parlamentar foi o pedido de asfalto.

Seguidores do parlamentar nas redes sociais, o casal Rosicleide Acosta Sato e Harrison Sato chamou o vereador em sua casa para apresentar demandas do bairro. Com um grupo de moradores reunido, o pedido principal é asfalto para região, especialmente na Avenida Otávio de Araújo, que possui intenso fluxo.

“Nós já fomos até na TV reivindicar esse asfalto, porque infelizmente não contamos com o apoio de ninguém aqui na região. Meu marido viu o trabalho do vereador João César Mattogrosso nas redes sociais, por isso resolvemos chamar ele”, destacou Rosicleide.

Em atenção à solicitação dos moradores, o parlamentar explicou que existe um cronograma de ações para atender esse tipo de demanda. “Asfalto é uma das solicitações mais frequentes, pois muitas regiões ainda carecem dessa melhoria. Estou em constante contato com a Prefeitura para acompanhar a situação, mas tudo depende de um cronograma, além de questões orçamentárias e burocráticas”, explicou João César Mattogrosso.

Além disso, o vereador também ressaltou que seguirá atento a situação do bairro e que, enquanto não ocorre o atendimento efetivo da solicitação, está à disposição para solicitar outras melhorias para o local, como cascalhamento, patrolamento e compactação do solo.

“Ir até os bairros para atender ao chamado da população é motivo de grande satisfação, sendo uma oportunidade de ouvir as demandas e lutar por melhorias. Sempre esclareço que o papel do vereador é fiscalizar e buscar junto ao Executivo os atendimentos”, esclareceu o vereador.

