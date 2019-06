Taça Em voo comum, taça da Copa América rouba a cena na chegada a SP Taça enfim está em local da abertura da competição

A taça da Copa América já está em São Paulo. Na última terça-feira, o troféu foi trazido em um voo comum do Rio de Janeiro para a capital paulista na companhia de dois ex-jogadores que já tiveram o privilégio de erguê-lo: Mauro Galvão, em 1989, e César Sampaio, em 1997.

Chamando a atenção de todos os passageiros que estavam na aeronave, a taça foi exposta pelos comissários de bordo da Gol, que caminharam por todo o avião para que os passageiros tivessem a experiência de tirar algumas fotos e vê-la de perto. Além da companhia aérea, a Mastercard, outra patrocinadora do torneio, também participou da ação.

A taça da Copa América já passou por diferentes países sul-americanos, como Argentine, Chile, Peru e Colômbia. Depois de desembarcar no Rio de Janeiro, o troféu foi para São Paulo, onde foi exposto no Aeroporto de Congonhas. Nesta quarta-feira, a parada será no shopping Cidade São Paulo, local que receberá a taça até o dia 10 de junho. O rumo seguinte é o CIAB, maior evento da indústria de meios de pagamentos, que acontecerá no Expo Transamérica. Depois, enfim, será entregue à Conmebol para o início da competição.

Campeão da Copa América em 1989, ano em que foi realizada a última edição do torneio no Brasil, Mauro Galvão falou sobre a importância que a competição terá para a Seleção Brasileira, que, jogando em casa, poderá reconquistar a torcida após a eliminação na Copa do Mundo.

“Acho que a Seleção Brasileira sabe da importância da Copa América, e o Tite também. É o momento que a Seleção Brasileira tem para resgatar um pouco a confiança da torcida, o povo brasileiro acreditava muito na Seleção Brasileira na Copa da Rússia. Infelizmente, o time ficou no meio do caminho e agora é o momento para tentar recuperar”, disse o ex-zagueiro.

Já César Sampaio alertou para os cuidados que a Seleção Brasileira precisa tomar com seus concorrentes. Embora a Argentina venha passando por uma crise estrutural em seu futebol, o ex-volante está um tanto quanto receoso em relação à forte seleção do Uruguai.

“A argentina está se reestruturando, o Uruguai é uma equipe mais equilibrada. O Suárez está voltando de uma artroscopia, mas creio que é o time com o qual devemos tomar mais cuidado nessa Copa América”, concluiu.