PARQUE AYRTON SENNA Emborrachada com lona da Alemanha, pista de atletismo na Capital será entregue em fevereiro Prefeito Marquinhos Trad fez anúncio da data de entrega nessa manhã (20)

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) na recepção do material importado Foto: Denilson Secreta

O prefeito Marquinhos Trad (PSD), anunciou em reunião nessa manhã (20), com a bancada federal, no auditório da Esplanada Ferroviária em Campo Grande, que está pronto o emborrachamento da pista de atletismo no Parque Ayrton Senna e que esta deve ser inaugurada em 7 de fevereiro de 2020, o material, 6,3 mil metros de lona emborrachada foram importados da Alemanha, distribuídas em 126 rolos de 50 metros, os dados são da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

A hobra, anteriormente seria entregue no aniversário de Campo Grande, em agosto. No entanto, a Fundação Municipal de Esporte (Funesp), orientou a administração que faltavam melhoramentos no projeto de reforma. A fundação, então, assinou aditivo de R$ 800 mil, em recursos obtidos por meio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), linha de crédito da Caixa.

Antes, a obra havia sido orçada em R$ 7,6 milhões, com R$ 6,909 milhões de recursos federais e R$ 765 mil de contrapartida da prefeitura.

Dentre as novas ações com o recurso, foi construído arquibancada ao entorno da pista, além de um campo de futebol. No projeto inicial estavam inseridos também a construção de um prédio de 200m², que funcionará como alojamento e vestiário.

Imagem da pista no Parque Ayrton Senna, capturada no início das obras no local. Foto: Denilson Secreta

Segundo a Funesp, a pista tem padrão internacional, com 400 metros e 8 raias e iluminação específica.

Em setembro, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, vistoriou os trabalhos no Parque Ayrton Senna, situado no bairro Aero Rancho.