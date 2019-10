Emboscada Emboscada: ex atrai homem até casa que é espancado com pauladas até desmaiar Antes de ser agredido, a vítima disse que dois homens foram a sua casa e fizeram revista dizendo ser policiais

Imagem ilustrativa da internet Foto: Imagem ilustrativa da internet

Um homem de 43 anos foi espancado a pauladas até desmaiar, nesta quinta-feira (17), em Campo Grande, em uma emboscada que sua ex-mulher teria armado para ele, na Vila Planalto. Ele foi socorrido por um pedreiro.

A vítima disse na delegacia que nesta quinta (17) dois homens foram até a sua casa na parte da manhã dizendo serem policiais e que precisavam fazer buscas na residência. Eles não apresentaram as suas identificações, mas mesmo assim, o homem deixou a dupla entrar e fazer a revista.

Em seguida, a ex-mulher da vítima ligou e pediu para que ele fosse encontrá-la em uma esquina próxima a sua casa. Quando chegou no local, o atual marido da mulher apareceu com um pedaço de madeira e passou a desferir golpes contra o homem, que desmaiou com as agressões.

Um pedreiro que o socorreu chamando o Corpo de Bombeiros. Ele foi levado para uma unidade de saúde. O carro da vítima não foi encontrado.