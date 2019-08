Embriagada Embriagada, mulher capota o próprio carro e acaba presa Foi socorrida e após alta médica, levada para delegacia

Uma mulher de 32 anos acabou presa pela Polícia Civil em Terenos, cidade distante 26 quilômetros de Campo Grande, após causar um acidente ao dirigir embriagada na noite deste domingo (4). Com o impacto da batida, o veículo da suspeita chegou a capotar.

Conforme as informações da Polícia Civil, a mulher colidiu com outro veículo no Centro de Terenos e após a batida, o carro capotou. Ao ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), foi constatado que ela estava alcoolizada.

A mulher recebeu voz de prisão, foi socorrida e após alta médica, encaminhada para a delegacia, onde foi lavrado o flagrante. Ela pagou fiança, foi liberada e responderá em liberdade pelo crime de conduzir veículo automotor sob influência de álcool.