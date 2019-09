Embriagado Embriagado, motorista perde controle da direção e bate em muro Homem confessou que ingeriu bebidas alcoolicas durante a madrugada

A Guarda Municipal de Dourados foi acionada na manhã desta sexta-feira (20) para atender um acidente de trânsito e encontrou um veículo com parte dentro de uma residência na Vila Santa Catarina após bater no muro. O motorista estava embrigado e foi preso em flagrante.

De acordo com a GM, a ocorrência iniciou às 6h após populares ouvirem o barulho da colisão. No local, o condutor disse que perdeu o controle da direção do WV Gol ao realizar uma curva e acabou batendo no muro. Com impacto, o muro foi derrubado e um Fiat Uno da residência danificado.

Em conversa com o homem, os guardas perceberam nítido estado de embriaguez e este confessou que ingeriu vodka durante a madrugada. O teste do bafômetro confirmou o valor de 0,85 mg/l e com isso ele foi preso e encaminhado ao 2º DP de Dourados.