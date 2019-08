Hemosul Emergência: Hemosul convoca doadores de sangue O- e O+

Nesta quarta-feira (28.8) o Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul) entrou em estado de emergência para sangue do tipo O- e O+.

A gestora de comunicação do órgão, Mayra Franceschi, convoca os doadores e estende o convite para outras tipagens sanguíneas. “Sua solidariedade é fundamental para que a gente consiga atender a demanda de sangue”, destaca.

Para doar sangue é necessário cumprir alguns requisitos básicos, como portar documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter mais de 55 quilos, e ter de 16 a 69 anos. Os doadores que tem entre 16 e 17 anos, precisam estar acompanhados dos pais ou algum responsável.

Lembrando que homens podem doar até quatro vezes ao ano, com um intervalo mínimo de dois meses, e as mulheres podem doar até três vezes durante o ano, com intervalo mínimo de três meses.

Procure a unidade de coleta mais próxima, e faça sua doação. Informações como endereço, e horários de atendimento, estão disponíveis no site www.hemosul.ms.gov.br.