Emerson Sheik Emerson Sheik rebate Antonia Fontenelle após a loira dizer que ele precisa 'sair do armário' “Acho que tá faltando isso, que daí ele vai se entender melhor como pessoa”, disse a loira sobre o ex-jogador do Corinthians se assumir sexualmente

O jogador Emerson Sheik deu uma entrevista para Marina Sanches e Lara Lopes no canal Resenha Dela e falou sobre ficar com duas rivais, Antonia Fontenelle e Nicole Bahls, ao mesmo tempo. Isso foi o suficiente para que a viúva de Marcos Paulo se revoltasse e soltasse o verbo sobre a sexualidade do famoso.

“Isso foi um ponto negativo na minha vida. As pessoas que não me conhecem pensam ‘que pilantra’. Tá bom, não sou santo, né gente. Mas eu pegava sim as duas na época, mas eu também não tinha nada sério com elas. Elas tinham a vida delas e eu não tinha compromisso sério com nenhuma”, disparou ele, na ocasião.

“Quando a agenda batia a gente ficava, saia e conversava. A verdade é que não era nada sério, teve um sentimento de carinho, de gostar e estar perto um do outro”, disse Emerson, para a revolta de Antonia, que disparou: “Eu conheci esse rapaz em 5 de novembro de 2014 e eu terminei com ele em março de 2015”.

“Foram 4 meses muito tumultuados na minha vida, 4 meses de muita exposição desnecessária. Ele me apresentou aos filhos, a família, a mãe, a irmã, peguei uma amizade com a família dele. Com o passar do tempo, eu consegui ver quem era esse rapaz. Ele se relacionava com várias mulheres ao mesmo tempo”, disse ainda.

“Mas eu vou além, Fabíola, a culpa não é dele, é minha. Minha mãe sempre me dizia: ‘Quem se mistura com porcos, farelo come’ e esse é um caso nítido que eu me dei muito mal por ter me envolvido com esse rapaz. No dia que o Emerson Sheik se assumir gay, ele vai ser muito mais feliz”, disparou ainda ao programa Balanço Geral.

“Acho que tá faltando isso, que daí ele vai se entender melhor como pessoa”, completou. Agora, diante da acusação, Emerson respondeu a artista. Ao mesmo programa, ele disparou: “Eu falei só a verdade, ela ficou chateadinha e falou um monte de besteira e mentira. Antonia, só que não! Assunto encerrado”.

“Cada um vive como bem entender, cada um é o que é e tem que respeitar as pessoas”, completou ele, sem rebater diretamente às acusações sobre a sua sexualidade. Ainda ontem, no programa “A Tarde é Sua” da RedeTV! foi revelado uma mensagem da Antonia falando sobre o Emerson Sheik.