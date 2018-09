"Caravana" Empresa alvo do MPE recebeu R$ 42,9 mi do Governo em 3 anos 20/20 Serviços Médicos é responsável pelo atendimento oftalmológico na Caravana da Transformação

A empresa 20/20 Serviços Médicos, de Ribeirão Preto (SP), recebeu R$ 42,9 milhões do Governo de Mato Grosso entre os anos de 2016 e 2018.

Os dados constam em levantamento feito pelo MidiaNews nos registros do Fiplan (Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças), do Governo do Estado.

A empresa, que tem como proprietário o empresário Fábio Vieira da Silva, foi alvo de busca e apreensão durante a Operação Catarata, do Ministério Público Estadual (MPE), deflagrada na manhã desta segunda-feira (3).

O objetivo da operação, segundo o MPE, é apurar “fatos graves" na execução do contrato assinado entre Executivo Estadual e a 20/20 Serviços Médicos.

A empresa é responsável pelos serviços de oftalmologia da Caravana da Transformação, o programa social do Governo que leva serviços a cidades do interior.

A juíza Célia Vidotti, que determinou os mandados, suspendeu o contrato e o pagamento de quaisquer valores à empresa.

Já em 2017, os valores recebidos foram ainda maiores. No total, foram empenhado R$ 25,2 milhões e pagos R$ 23,2 milhões.

Em 2018, o Governo empenhou 18,8 milhões e pagou R$ 14,2 milhões.

O último pagamento neste ano ocorreu no mês de maio, no valor de R$ 4,2 milhões.

A operação

Os mandados de busca e apreensão foram deferidos pela juíza Célia Vidotti em ação cautelar proposta pelo Ministério Público Estadual.

A magistrada também acatou o pedido do MPE e determinou a suspensão do contrato e o pagamento de quaisquer valores à empresa responsável pelos serviços de oftalmologia.

Foi decretada ainda a indisponibilidade de bens de Luiz Soares, e do proprietário da empresa.

Na tarde desta segunda-feira, o Núcleo de Defesa do Patrimônio Público colherá depoimentos de pessoas envolvidas no caso.

O oficial de Justiça esteve na manhã desta segunda-feira (03) notificando a Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) sobre a decisão da suspensão do contrato.

"Caravana"

A Caravana da Transformação é um programa implantado pelo Governo de Mato Grosso em 2016 e tem como um dos principais objetivos zerar as filas de cirurgias oftalmológicas em todo o Estado.