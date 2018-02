Danca Empresa chega com sistema de automação, engenharia e segurança sofisticado na Capital 'O serviço consiste na instalação de telas em touch screen, com a presença de um cérebro digital'

A automação industrial, uma das maiores preocupações dos empresários das grandes empresas espalhadas por todo o país, recebe agora prestadoras de serviço que chegam oferecendo serviços de automação sofisticados, com tudo que há de destaque no mercado, soluções de Engenharia Elétrica e Automação Industrial. Campo Grande e Três Lagoas são as duas grandes cidades do Mato Grosso do Sul, que contam com o funcionamento de diversas indústrias e agora podem contar com a nova empresa que chega para dar esse suporte as indústrias do MS, estamos falando da Danca.

Em meados de 2010, a Danca Soluções Industriais iniciou as atividades na área de Automação Industrial, atendendo essencialmente Fabricantes de Máquinas da Região Sudeste e Sul. Neste período atenderam-se aplicações nas Indústrias Alimentícias, Farmacêuticas e Automotivas. A partir de 2011, as aplicações atendidas se estenderam aos clientes finais. Fizeram Projetos e Montagens em Automação e Elétrica, de médio e de grande porte. Desde então, têm estabelecido como um provedor de soluções em Engenharia Elétrica e Automação Industrial em nível corporativo para grandes indústrias e em todo o território nacional.

Atualmente as empresas tem evoluído muito em segurança industrial, grandes empresas destacam o bem estar e a segurança de seus colaboradores. Dados apontam que as empresas que mais cresceram durante os cinco últimos anos tem uma política de segurança priorizada, isso significa que não estamos falando somente em segurança.

Quando um empresário resolve investir em segurança, a primeira coisa que vem a cabeça é “em quanto tempo eu começo a ter o retorno deste investimento?”, sabemos que o foco maior do dinheiro aplicado é a segurança dos funcionários, mas a Danca, empresa de automação com sede matriz em Barretos-SP, e que agora chega em Campo Grande, apresenta soluções muito viáveis para empresas no ramo de frigoríficos e algodoeiras, em um dos seus últimos serviços, realizados para a maior rede de frigoríficos do mundo, adequou um total de mais 7 máquinas de vácuo garantindo a segurança e ainda acelerando o processo de produção em torno de 10%.

O serviço consiste na instalação de telas em touch screen (IHM), com acesso rápido a funções e parâmetros de operação, claro que tudo isso só seria funcional com a instalação de um cérebro digital, o famoso CLP, que recebe os comandos de operação da tela touch screen, além de ter seus comandos fixos já programados que fazem o ciclo por completo, substituindo vários componentes elétricos que dariam muito trabalho no caso de uma possível manutenção.

“Tá... mas e a segurança?” Graças a instalação dos componentes citados acima, abriu-se um leque para instalar uma infinidade de sensores e atuadores de segurança, foram colocados barreiras de luz e relês de segurança para garantir o uso funcional e eliminar qualquer situação de risco, da empresa, dos béns e principalmente garantir a segurança de seus funcionários.