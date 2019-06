Derramamento Empresa paulista é multada em R$ 75 mil por derramamento de diesel Carreta tombou na BR-163 e 26 mil litros de combustível vazaram

Empresa transportadora com sede em Paulínia (SP) foi multada em R$ 75 mil por derramamento de aproximadamente 26 mil litros de óleo diesel após acidente ocorrido na BR-163, em São Gabriel do Oeste.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, ontem (25), a carreta bitrem da empresa transportava 45 mil litros do combustível e seguia pela rodovia, quando na altura do km 636, os tanques tombaram e se romperam, derramando o diesel, que escorreu pela vegetação, contaminando o solo.

Já nesta quarta-feira (26), equipe da PMA foi até o local fazer o acompanhamento das intervenções para retirada do material contaminante, que eram executadas pela empresa, e fazer a avaliação da quantidade de combustível vazado.

Por conta do vazamento, foi confeccionado auto de infração administrativo e arbitrada a multa. Os responsáveis pela empresa também responderão por crime culposo de poluição e a empresa foi notificada a realizar a remoção do material contaminante e recuperação da área degradada, que será vistoriada ao fim dos trabalhos.