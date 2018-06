Seja Digital Empresa que distribui kits gratuitos do sinal digital sorteia R$ 2 mil "Promoção Instalação Premiada, que está sorteando prêmios de R$ 2 mil, em cartões pré-pagos"

Para a dona de casa Ana Maria Martins Barros e sua família, a melhor qualidade de som e imagem da TV já é realidade. A moradora da Vila Marli, em Campo Grande, retirou seu kit gratuito, contendo antena digital e conversor com controle remoto, no mês de maio.

Quando soube que a instalação daria o direito de concorrer a prêmios de R$ 2 mil, em cartões pré-pagos, seus olhos brilharam. Chegou em casa, convocou o filho, instalou antena e conversor e anotou o código para se inscrever e concorrer já ao primeiro sorteio, que acontecerá no dia 20 de junho. “A instalação foi muito fácil e rápida, e na mesma hora já conseguimos assistir à TV com o sinal digital. A imagem que era chuviscada agora ficou limpinha. Estou muito feliz, porque além de ter ganhado o kit, estou concorrendo ao prêmio de R$2 mil. Estamos na torcida", revela a moradora.

A Seja Digital, entidade responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico de televisão para o digital, está distribuindo kits gratuitos para as famílias de menor renda atendidas pelo Governo Federal.

São mais de 110 mil kits disponíveis em Campo Grande e Terenos. Para incentivar a instalação imediata do equipamento, a Seja Digital criou a Promoção Instalação Premiada, que está sorteando prêmios de R$ 2 mil, em cartões pré-pagos, quinzenalmente até 14 de agosto, data do desligamento do sinal analógico de TV na região.

Para concorrer à promoção, a população precisa instalar em casa seu kit gratuito, que vem com antena digital e conversor com controle remoto. No final do processo de instalação aparece um código na tela da TV. Após esta etapa, é necessário entrar no site sejadigital.com.br/concorra ou ligar no 147 (ligação gratuita) com o número do código gerado e se cadastrar para concorrer.

O primeiro sorteio acontecerá próxima quarta-feira, 20 de junho, e o premiado terá seu nome divulgado no site da Seja Digital e em sua página no Facebook.

Retire o kit gratuito, instale os equipamentos e participe!

Distribuição de kits gratuitos

A Seja Digital já distribuiu mais de 60 mil kits gratuitos, que contêm antena digital e conversor com controle remoto, para as famílias de Campo Grande e Terenos. Para saber se tem direito ao kit e agendar a retirada, a população deve ligar gratuitamente para o número 147 com NIS (Número de Identificação Social) em mãos ou acessar o portal sejadigital.com.br/kit.

Sobre a Seja Digital

A Seja Digital (EAD - Entidade Administradora da Digitalização de Canais TV e RTV) é uma instituição não governamental e sem fins lucrativos, responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil. Criada por determinação da Anatel, tem como missão garantir que a população tenha acesso à TV Digital, oferecendo suporte didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social e distribuindo kits para TV digital para as famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal. Também tem como objetivos aferir a adoção do sinal de TV digital, remanejar os canais nas frequências e garantir a convivência sem interferência dos sinais da TV e 4G após o desligamento do sinal analógico. Esse processo teve início em abril de 2015 e, de acordo com cronograma definido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, mais de 1300 municípios terão o sinal analógico desligado até 2018.